Закон, запрещающий продажу смартфонов без российского ПО, принят в III чтении

Документ направлен на защиту интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков.

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, обязывающий ретейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определённую группу товаров. Точный перечень устройств и программ определит Правительство РФ. Однако в качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и умные телевизоры (с функцией "смарт тв").

— Граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий, — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Инициатива направлена на защиту интересов российских интернет-компаний и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков. А её авторами выступили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Александр Ющенко и Владимир Гутенёв.

За нарушения документ предлагает установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.