"Чёрная пятница". Как при оплате вы тратите больше

Как обсчитывают на кассах

Обычно на распродаже покупатель берёт не одну вещь, а сразу две-три. Тем более что магазины устраивают заманчивые акции вроде "1 + 1 = 3" или "Третья покупка на 50% дешевле". Ещё один стимул купить побольше — это повышенные бонусы на будущие покупки или повышенный кешбэк. Далеко не все покупатели проверяют чек сразу же после оплаты, а зря.

В магазине могут пробить два раза один и тот же товар и даже несуществующую вещь. У кассира может лежать на кассе штрихкод, который он незаметно для вас отсканирует. Тогда окажется, что вещи вы купили со скидкой, но заплатили за товар, который даже не собирались покупать.

— Часто размер скидки или цифры, указанные на ценнике, могут не совпадать с тем, что указано в чеке, — отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Проверяйте чек. В ценнике может быть указано две цены — со скидкой и без неё. А на кассе пробьют без скидки. Ещё один нюанс: на товаре может быть двойная этикетка с указанием срока годности. Чтобы не купить просроченный товар, проверяйте этот срок. Многие думают, что это актуально только для продуктов питания, но срок годности есть у косметики, парфюмерии, кремов, лосьонов, бытовой химии.

На кассе вам могут пробить товар, аналогичный вашему, но по более высокой цене (если у кассира есть свой штрихкод). В чеке вы это можете и не увидеть. Допустим, купили парфюм определённой марки с одним названием, а вам пробили парфюм той же марки, но другой серии и подешевле.

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От банального обвеса и обсчёта тоже никто не застрахован. В этом отношении безопаснее оплачивать покупки картой. По крайней мере, пропадает риск недосчитаться сдачи. Но и тут есть нюанс. Не стоит оплачивать товары и услуги картой в малоизвестных местах. Это касается и небольших магазинов, и точек общепита, которые, кстати, тоже активно заманивают клиентов в чёрную пятницу. В частности, отметить удачные покупки.

Тут есть риск стать жертвой мошенников. Клиенту приносят терминал для оплаты картой. Он проводит платёж, но продавец или официант разводит руками — оплата не прошла. Дальше два сценария. Либо человек расплачивается наличными (позже выясняется, что оплата картой тоже благополучно прошла), либо клиенту приносят другой терминал. На этот раз оплата благополучно проходит.

Только вот, вернувшись домой, через какое-то время покупатель с ужасом узнаёт, что карта его пуста. В худшем случае у него уже образовался долг перед банком. Так бывает, если человек расплачивался кредитной картой, которую затем опустошили мошенники. Первый, "неработающий", терминал был просто устройством для фиксации ПИН-кода и других характеристик карты, чтобы в дальнейшем можно было получить доступ к деньгам.

Риски при оплате покупок в интернет-магазинах

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Кстати, аналогичной рекомендации стоит последовать и при оплате покупок онлайн. Лучше доверять только магазинам с проверенной репутацией и остерегаться сайтов-двойников, которые мимикрируют под известные торговые площадки. Если попасть на такой сайт, то после оплаты покупки все данные карты попадут к мошенникам. В результате посетитель останется и без товара, и без денег на карте.

В чёрную пятницу объём продаж в интернет-магазинах тоже возрастает. Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, лучше завести специальную карту для оплаты онлайн-покупок. Оптимальный вариант — платить по факту получения заказа у курьера или в пункте выдачи.

Кстати, риск потерять деньги сохраняется не только при оплате товара, но и в дальнейшем, если покупатель захочет его вернуть. В чёрную пятницу потребителей накрывает ажиотаж, они сметают с прилавков всё, не задумываясь, нужна эта вещь или нет. Когда же эйфория проходит, многие задаются вопросом: можно ли вернуть товар, купленный на распродаже? Ещё остались торговые точки, которые утверждают, что товар, приобретённый на распродаже, нельзя вернуть или обменять.

— Это не так, — отмечает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Согласно закону "О защите прав потребителей", вернуть или обменять можно любой товар независимо от того, был он куплен на распродаже, по акции или по обычной цене. Для этого у потребителя есть 14 законных дней. Естественно, речь идёт о товаре, не бывшем в употреблении. На руках желательно иметь чек, его наличие ускорит процесс возврата, но это совсем не обязательно. Зная дату и время покупки, любой чек можно восстановить. Если продавец отказывается вернуть деньги или обменять товар на основании того, что у вас нет чека, он нарушает закон.