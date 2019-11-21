Матвиенко и Володин в шутку поспорили о роли женщин в политике

Председатель Госдумы заявил, что он придерживается консервативных взглядов и женщине необходимо больше времени уделять семье.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку поспорили о роли женщин в политике. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге Матвиенко поприветствовала новых участников, отметив, что среди них оказались три женщины.

— Вы видите, что женская составляющая набирает силу, мощь... Я думаю, что такая конкуренция заставит наших мужчин действовать более активно, — сказала спикер Совета Федерации.

В ответ на это Володин допустил, что надежда Матвиенко может не сбыться.

— Валентина Ивановна, мы меньше живём, это не в наших силах. Мужчины более ранимые, женщинам надо помнить это и больше уделять внимания семьям... Я, может быть, консервативен, но за этим будущее, а все эти обамовские штучки уже отмирают, — заявил председатель Госдумы.