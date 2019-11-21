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Опубликовано 21 ноября 2019, 23:57

В Госдуме намерены засекретить информацию о госзакупках по гособоронзаказу

Фото © LIFE / Анна Харитонова

Фото © LIFE / Анна Харитонова

В нижнюю палату Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается не вносить сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу в планы и планы-графики госзакупок. Это позволит значительно снизить риск возможного раскрытия данных о государственном оборонном заказе на фоне нынешних иностранных санкций. Авторами законопроекта стали депутаты Владимир Гутенёв и Алексей Хохлов.

Подчёркивается, что в настоящее время закон касается лишь некоторых составляющих гособоронзаказа. Оставшаяся часть сведений, находящихся в открытом доступе, ставит под угрозу данные о численности и категориях служащих, местах дислокации военных городков и стратегических объектов, включая специальные.

— Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путём ограничения круга лиц, обладающих такой информацией, цитирует текст документа РИА "Новости".

Правительство РФ в своём заключении относительно законопроекта отметило, что поправки всё равно не позволят контролировать соответствие данных о размерах финансового обеспечения для закупок и соответствие данных об идентификационных кодах закупок.

Правительство РФ проект одобрило, однако поручило его доработать — разработать механизм осуществления контроля в сфере закупок.

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Вера Павлова
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