В Госдуме намерены засекретить информацию о госзакупках по гособоронзаказу

В нижнюю палату Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается не вносить сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу в планы и планы-графики госзакупок. Это позволит значительно снизить риск возможного раскрытия данных о государственном оборонном заказе на фоне нынешних иностранных санкций. Авторами законопроекта стали депутаты Владимир Гутенёв и Алексей Хохлов.

Подчёркивается, что в настоящее время закон касается лишь некоторых составляющих гособоронзаказа. Оставшаяся часть сведений, находящихся в открытом доступе, ставит под угрозу данные о численности и категориях служащих, местах дислокации военных городков и стратегических объектов, включая специальные.

— Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путём ограничения круга лиц, обладающих такой информацией, — цитирует текст документа РИА "Новости".

Правительство РФ в своём заключении относительно законопроекта отметило, что поправки всё равно не позволят контролировать соответствие данных о размерах финансового обеспечения для закупок и соответствие данных об идентификационных кодах закупок.