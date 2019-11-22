Россияне рассказали, сколько готовы потратить в чёрную пятницу

Выяснилось, что чем меньше ежемесячный заработок у опрошенного, тем больше он ожидает распродажу.

Совершить покупки в чёрную пятницу, которая пройдёт на следующей неделе, намерены только 13% россиян, при этом они готовы потратить около 15 тысяч рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на результаты опроса SuperJob.ru.

Исследовательский центр опросил пять тысяч совершеннолетних работающих жителей России и выяснил, что большая часть планирующих принять участие в шопинге зарабатывает до 29 999 рублей в месяц (17%). А вот людей с достатком 80 тысяч рублей и выше, желающих потратиться на распродаже, оказалось гораздо меньше (12–13 %).

Средняя сумма, которую россияне готовы оставить в магазинах, — 15 тысяч рублей. Отмечается, что 18% респондентов планируют уложиться в три тысячи рублей, а 15% рассчитывают на сумму до 20 тысяч рублей.

Отмечается, что в основном опрошенные планируют приобрести одежду, гаджеты и бытовую технику.