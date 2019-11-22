Шведские военные обвинили российское судно в нарушении границ королевства
Фото © Shutterstock
Российский корабль нарушил шведские территориальные воды, заявили Вооружённые силы королевства 22 ноября.
— 17 ноября российский государственный корабль вошёл на шведскую территорию к западу от Гётеборга. Поскольку у судна не было действительного разрешения, вооружённые силы считают это нарушением правил пребывания на территории страны, — говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим отмечается, что вооружённые силы сообщили об инциденте в правительственные учреждения.
Ранее Лайф писал, что в Финляндии заподозрили российское судно в нарушении границы.