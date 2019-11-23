Более 60% россиян уверены, что покупают только нужное в чёрную пятницу

В список нелепых и необдуманных приобретений попали арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавка, ласты, самовар, пижама для кота и массажёр для пяток.
Более 60% россиян уверены, что не совершают лишних покупок во время чёрной пятницы, такие данные следуют из опроса "Райффайзенбанка".
В исследовании участвовало более двух тысяч человек из 12 крупных городов России, из них 63% совершают покупки на распродажах, причём женщины делают это чаще, чем мужчины. Кстати, они более склонны к импульсивным покупкам (91% против 85%). Дамы обычно покупают больше, но представители сильного пола могут расстаться с более крупными суммами. В целом 41% наших сограждан готовы потратить более 10 тысяч рублей на покупки со скидками.
Около 60% респондентов подтвердили, что просматривают онлайн выгодные предложения, хотя заранее к распродажам практически никто специально не готовится.
Жалеют россияне обычно о "повторных" покупках, одежде неподходящего размера, карнавальных костюмах. В список нелепых и необдуманных приобретений попали арбалет, гамак, рога Малефисенты, чеснокодавка, ласты, самовар, пижама для кота и массажёр для пяток.
Ранее россияне рассказали, сколько готовы потратить в чёрную пятницу.