Американские военные потеряли беспилотник в Ливии

США потеряли беспилотный летательный аппарат в столице Ливии Триполи. Дрон был задействован в мониторинге экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".