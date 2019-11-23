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Регион
Опубликовано 23 ноября 2019, 07:27

Американские военные потеряли беспилотник в Ливии

Фото © Flickr / Virginia Guard Public

Фото © Flickr / Virginia Guard Public

США потеряли беспилотный летательный аппарат в столице Ливии Триполи. Дрон был задействован в мониторинге экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".

Американские ВВС регулярно наносят удары по территории Ливии с беспилотников. Боевые вылеты производятся с авиабаз в Джибути и Нигере.

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Никита Никонов
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