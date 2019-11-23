Американские военные потеряли беспилотник в Ливии
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США потеряли беспилотный летательный аппарат в столице Ливии Триполи. Дрон был задействован в мониторинге экстремистской деятельности.
Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии".
Американские ВВС регулярно наносят удары по территории Ливии с беспилотников. Боевые вылеты производятся с авиабаз в Джибути и Нигере.