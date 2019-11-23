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Регион
Опубликовано 23 ноября 2019, 19:54

Путин обсудил с Гордеевым запуск маркировки молока

Фото © flickr/takeitez

Фото © flickr/takeitez

Система "Меркурий" позволяет видеть передвижение этого продукта от производителя до прилавка.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым перенос сроков маркировки молока. Ожидается, что она будет введена в середине следующего года.

— По молоку, Владимир Владимирович, порядок всё-таки наводим, — заверил Гордеев.

По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты уже находятся отдельно от продуктов с добавками. Также Гордеев добавил, что полностью заработала система "Меркурий".

Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка, — сказал Гордеев.

Напомним, эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал в июле этого года.

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Александр Юнашев
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