Путин обсудил с Гордеевым запуск маркировки молока
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Система "Меркурий" позволяет видеть передвижение этого продукта от производителя до прилавка.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с вице-премьером Алексеем Гордеевым перенос сроков маркировки молока. Ожидается, что она будет введена в середине следующего года.
— По молоку, Владимир Владимирович, порядок всё-таки наводим, — заверил Гордеев.
По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты уже находятся отдельно от продуктов с добавками. Также Гордеев добавил, что полностью заработала система "Меркурий".
— Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка, — сказал Гордеев.
Напомним, эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал в июле этого года.