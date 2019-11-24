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Опубликовано 24 ноября 2019, 19:16

Кодзима сделал самый дешёвый косплей на героя Death Stranding — видео

Death Stranding — компьютерная игра в жанре action от студии Kojima Productions.

Хидэо Кодзима, японский гейм-дизайнер, автор многих культовых игр, показал самый бюджетный косплей, создав образ главного героя компьютерной игры Death Stranding Сэма Бриджеса. Для этого ему понадобились только сумка и его же рука. Видео было опубликовано в "Твиттере".

С помощью сумки он показал ББ (Бридж-бэби) — ребёнка в капсуле. А рукой Кодзима изобразил сканер Odradek, с помощью которого в игре изучают местность и находят враждебных существ. Также гейм-дизайнер надел тёмную куртку с воротником.

Death Stranding — компьютерная игра в жанре action от студии Kojima Productions, вышедшая 8 ноября на PlayStation 4. Рейтинг Death Stranding на агрегаторе Metacritic — 83 балла из 100.

Ранее Лайф сообщал, как Кодзима и Death Stranding попали в шоу Урганта.

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Сусанна Витвинская
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