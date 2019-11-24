Кодзима сделал самый дешёвый косплей на героя Death Stranding — видео
Death Stranding — компьютерная игра в жанре action от студии Kojima Productions.
台湾のファンの方にいただいたBB Pod風バッグで遊ぶ小島監督。— Ayako (Touchy!) (@Kaizerkunkun) November 24, 2019
Hideo Kojima playing around with the BBPod-ish bag that he received from the fan in Taiwan.
TOMORROW IS IN YOUR HANDS.#デスストでつながれ#デススト#WorldStrandTour2019#DeathStranding #TomorrowIsInYourHands pic.twitter.com/XFXk4w6670
Хидэо Кодзима, японский гейм-дизайнер, автор многих культовых игр, показал самый бюджетный косплей, создав образ главного героя компьютерной игры Death Stranding Сэма Бриджеса. Для этого ему понадобились только сумка и его же рука. Видео было опубликовано в "Твиттере".
С помощью сумки он показал ББ (Бридж-бэби) — ребёнка в капсуле. А рукой Кодзима изобразил сканер Odradek, с помощью которого в игре изучают местность и находят враждебных существ. Также гейм-дизайнер надел тёмную куртку с воротником.
Death Stranding — компьютерная игра в жанре action от студии Kojima Productions, вышедшая 8 ноября на PlayStation 4. Рейтинг Death Stranding на агрегаторе Metacritic — 83 балла из 100.
Ранее Лайф сообщал, как Кодзима и Death Stranding попали в шоу Урганта.