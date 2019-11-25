Швеция переименовала Белоруссию по просьбе Минска
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Стокгольм решил таким образом поддержать белорусов в стремлении подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны.
МИД Швеции официально принял решение перейти к использованию названия Беларусь вместо прежнего Vitryssland, что дословно переводится как Белая Россия. Об этом сообщила министр иностранных дел скандинавской страны Анн Линде во время визита в Минск.
— МИД будет использовать термин Беларусь (Belarus) вместо Белая Россия (Vitryssland). Мы делаем это, чтобы признать желание белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны, — пояснила Линде в "Твиттере".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что произносит название белорусского государства по-разному: "то так, то так" в зависимости от ситуации. По словам главы МИД РФ, многие из его белорусских коллег говорят Белоруссия, а многие россияне — Беларусь.