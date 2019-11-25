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Опубликовано 25 ноября 2019, 18:30

Запрещённая самооборона. Как в России наказывают за попытку спасти себя

В Госдуме идут споры по поводу допустимых пределов самообороны. Депутаты решили расширить само понятие и уточнить, когда и как человек может защищать себя без угрозы угодить за решётку. Life приводит в пример несколько реальных случаев самообороны, которые дошли до суда. И вот чем они в итоге закончились.

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

Защитил себя — попал в тюрьму

К сожалению, такая тенденция прослеживается. Ведь есть само понятие допустимых пределов самообороны. А вот допустимость определяет суд. Особенно когда нападавший умирает. Был ли ответ соразмерен нападению, если на вас человек напал с кулаками, а вы ударили его ножом, это правильно или нет — вот реальные приговоры последних лет.

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Жестокая статистика

Журналисты "Медиазоны" и "Новой газеты" изучили около 4 тысяч приговоров за последние несколько лет. Все эти приговоры касались превышения пределов допустимой самообороны и заканчивались реальными сроками заключения. Исходя из приведённых данных, главными жертвами в этой ситуации оказываются женщины.

Вряд ли изменения, касающиеся самообороны, внесут стремительно. Как заявили в Кремле, сейчас предложение нуждается в проработке его экспертами, чтобы оно обрело форму закона. Тогда можно рассчитывать, что поправки могут появиться до лета следующего года, перед тем как Госдума уйдёт на каникулы.

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Артур Матвеев
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