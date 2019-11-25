Запрещённая самооборона. Как в России наказывают за попытку спасти себя

Защитил себя — попал в тюрьму

К сожалению, такая тенденция прослеживается. Ведь есть само понятие допустимых пределов самообороны. А вот допустимость определяет суд. Особенно когда нападавший умирает. Был ли ответ соразмерен нападению, если на вас человек напал с кулаками, а вы ударили его ножом, это правильно или нет — вот реальные приговоры последних лет.

Спортсменка пыталась унять насильника. Приговор — виновна Девушку напоили снотворным в кафе. Очнулась она в постели с преступником. Ударила его ножом. Приговор: 7 лет, вышла через 4 по УДО Фото © Army.mil

В Коми женщина отбивалась от сожителя. Приговор — виновна На пьянке сожитель разбил о голову женщины банку и стал бить. Та ударила ножом в сердце. Приговор: год условно и 450 тысяч штрафа Фото © European Parliament

В Саратовской области женщина хотела забрать бутылку. Приговор — виновна Пытаясь забрать выпивку, женщина разгневала сожителя, и тот стал её бить кулаками по голове. Она ударила ножом. Приговор: 2 года Фото © Josie Martin Mendoza

В Перми школьница пыталась спастись от пьяного отчима. Приговор — рассматривают Пьяный мужчина избил бабушку, затем подругу. 15-летняя девочка ударила его ножом. Завели уголовное дело, ей грозит от 6 лет тюрьмы Фото © Pixabay

В Воронеже школьник защищал мать от садиста-отчима. Приговор — рассматривают Отчим избивал мать. Когда он стал её душить, сын ударил отчима ножом несколько раз. До вынесения приговора парня продержат в СИЗО Фото © Piqsels

Жестокая статистика

Журналисты "Медиазоны" и "Новой газеты" изучили около 4 тысяч приговоров за последние несколько лет. Все эти приговоры касались превышения пределов допустимой самообороны и заканчивались реальными сроками заключения. Исходя из приведённых данных, главными жертвами в этой ситуации оказываются женщины.