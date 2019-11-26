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Опубликовано 26 ноября 2019, 09:44

Мощное землетрясение сотрясло Албанию, 3 человека погибли, более 100 пострадали

Толчки ощущались и в столице, и в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.

Три человека погибли и более сотни пострадали в результате землетрясения в Албании. Об этом сообщает агентство Reuters.

Геологическая служба США зафиксировала толчки магнитудой 6,4 недалеко от Тираны.

Сильные толчки ощущались и в столице, и в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. В местные больницы обратилось более 100 человек. Точное количество пострадавших не сообщается. Несколько зданий обрушилось.

Посольство РФ в Тиране пока не располагает данными о том, были ли среди пострадавших россияне.

На текущий момент в Посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники посольства также не пострадали, отметили в заявлении диппредставительства, опубликованном в "Фейсбуке".

Сотрудники посольства отметили, что землетрясение произошло в 30 километрах к северо-западу от Тираны.

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София Алабина
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