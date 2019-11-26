Мощное землетрясение сотрясло Албанию, 3 человека погибли, более 100 пострадали
Толчки ощущались и в столице, и в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру.
#Albania #BREAKING #ÚltimaHora #EUROPA— Buro Internacional de Prensa (@BipPress) November 26, 2019
Está madrugada, terremoto 6.4 con réplica 5.3 en Albania península frente a Italia. Ya está amaneciendo, ( en busca de víctimas bajo los escombros ) Durres y Thumana ciudades más afectadas. pic.twitter.com/vsnEcZSWGm
Три человека погибли и более сотни пострадали в результате землетрясения в Албании. Об этом сообщает агентство Reuters.
Fuerte Sismo 6.4 en Albania 🇦🇱— 🌏Tuitero Sismico🌎 (@TuiteroSismico) November 26, 2019
Mar Adriático Europa #temblor #earthquake #adriatic #Albany pic.twitter.com/ldfnpWcS0U
Геологическая служба США зафиксировала толчки магнитудой 6,4 недалеко от Тираны.
Photos from #Durres #Albania pic.twitter.com/NCyuNZ6Ts5— Mirnes Kovac (@MirnesKovac) November 26, 2019
Сильные толчки ощущались и в столице, и в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. В местные больницы обратилось более 100 человек. Точное количество пострадавших не сообщается. Несколько зданий обрушилось.
Посольство РФ в Тиране пока не располагает данными о том, были ли среди пострадавших россияне.
— На текущий момент в Посольство России информация о пострадавших российских гражданах не поступала. Сотрудники посольства также не пострадали, — отметили в заявлении диппредставительства, опубликованном в "Фейсбуке".
Сотрудники посольства отметили, что землетрясение произошло в 30 километрах к северо-западу от Тираны.