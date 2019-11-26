Число погибших при землетрясении в Албании возросло до шести человек
#earthquake in #Durres— Klaudja Karabolli (@KKarabolli) 26 ноября 2019 г.
First reported damages! #Albania pic.twitter.com/6jS3Nb0Xiv
Число погибших при землетрясении в Албании возросло до шести человек. Об этом сообщает Reuters.
Мощное землетрясение с толчками магнитудой 6,4 произошло сегодня рано утром недалеко от Тираны. Толчки ощущались и в столице, и в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. Пострадало более 300 человек.
This is terrifying#Albania #Earthquake pic.twitter.com/F2qvPNGHA7— Igli Lime🇦🇱 (@IgliLime) 26 ноября 2019 г.
Издание уточняет, что под разрушенными зданиями находятся люди. Пожарные и военнослужащие помогают им выбраться из-под завалов.