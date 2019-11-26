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Регион
Опубликовано 26 ноября 2019, 11:25

Число погибших при землетрясении в Албании возросло до шести человек

Число погибших при землетрясении в Албании возросло до шести человек. Об этом сообщает Reuters.

Мощное землетрясение с толчками магнитудой 6,4 произошло сегодня рано утром недалеко от Тираны. Толчки ощущались и в столице, и в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. Пострадало более 300 человек.

Издание уточняет, что под разрушенными зданиями находятся люди. Пожарные и военнослужащие помогают им выбраться из-под завалов.

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Анастасия Жидких
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