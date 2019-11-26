Число погибших при землетрясении в Албании возросло до шести человек. Об этом сообщает Reuters .

Мощное землетрясение с толчками магнитудой 6,4 произошло сегодня рано утром недалеко от Тираны. Толчки ощущались и в столице, и в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. Пострадало более 300 человек.