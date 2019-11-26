Писателя из Чехии возмутило "наследие СССР" в Москве

Деятель искусств рассказал о столице России, назвав город "полным напоминаний о советских успехах".

Писатель и иллюстратор из Чехии Войтех Юрик поделился впечатлениями о своей поездке в Москву в статье, опубликованной на портале Aktualne.cz. Он остался недоволен "социалистическим" видом города.

— Я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках [в школе]: социалистическую, полную Лениных, красных звёзд, серпов, молотов, солдат, — сообщает автор статьи.

По его мнению, Мавзолей Владимира Ленина является отвратительным, а памятник Петру Великому — уродливым.