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Регион
Опубликовано 26 ноября 2019, 10:05

Писателя из Чехии возмутило "наследие СССР" в Москве

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Деятель искусств рассказал о столице России, назвав город "полным напоминаний о советских успехах".

Писатель и иллюстратор из Чехии Войтех Юрик поделился впечатлениями о своей поездке в Москву в статье, опубликованной на портале Aktualne.cz. Он остался недоволен "социалистическим" видом города.

Я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках [в школе]: социалистическую, полную Лениных, красных звёзд, серпов, молотов, солдат, сообщает автор статьи.

По его мнению, Мавзолей Владимира Ленина является отвратительным, а памятник Петру Великому — уродливым.

Положительные впечатления у автора оставили столичные парки, которые он посетил. В частности, Войтех Юрик в статье рассказывает о парке "Музеон" у Новой Третьяковки.

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Алексей Берковиц
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