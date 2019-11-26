Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек
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Число погибших из-за землетрясения в Албании возросло до 20 человек, сообщает телевидение Албании.
Травмы различной степени тяжести получили 600 жителей, ещё 10–15 числятся пропавшими без вести. Из-под обломков зданий удалось спасти 45 человек. Посольство РФ не сообщало о пострадавших россиянах.
Albania Earthquake Update:— Team Albanians (@TeamAlbanians) 26 ноября 2019 г.
• 18 killed and over 600 injured
• Kosovo declares November 27 a Day of Mourning
• Many countries have offered help and assistance#PrayforAlbania 😢🤎🙏 pic.twitter.com/JuSzqD41iP
Наиболее пострадавшим считается город Дуррес, в столице Албании Тиране разрушено около 500 зданий, эпицентр землетрясения находился в десяти километрах к северо-западу от города Шиджака, расположенного недалеко от Тираны.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром 26 ноября в Албании. Ранее сообщалось о шести погибших и 300 пострадавших.