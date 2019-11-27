В Госдуму внесли законопроект об использовании маткапитала для строительства дач

Сейчас семьи могут рассчитывать на единовременную выплату в 453 тысячи рублей при рождении второго или последующего ребёнка.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении использования материнского капитала. Об этом информирует в среду пресс-служба кабмина. Предполагается, что выделенные деньги можно будет потратить на строительство или реконструкцию "объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке". Проще говоря, речь идёт о дачах.

Напомним, что программа по выплате маткапитала действует в России с 2007 года. По указу президента РФ Владимира Путина её действие ранее было продлено до конца 2021 года. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила продлить программу минимум до 2025 года.