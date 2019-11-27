В Госдуму внесли законопроект об использовании маткапитала для строительства дач
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Сейчас семьи могут рассчитывать на единовременную выплату в 453 тысячи рублей при рождении второго или последующего ребёнка.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении использования материнского капитала. Об этом информирует в среду пресс-служба кабмина. Предполагается, что выделенные деньги можно будет потратить на строительство или реконструкцию "объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке". Проще говоря, речь идёт о дачах.
Напомним, что программа по выплате маткапитала действует в России с 2007 года. По указу президента РФ Владимира Путина её действие ранее было продлено до конца 2021 года. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила продлить программу минимум до 2025 года.
Сейчас семьи могут рассчитывать на единовременную выплату в 453 тысячи рублей при рождении второго или последующего ребёнка. Наличные деньги по сертификату получить нельзя, но зато можно использовать эти средства на улучшение жилищных условий, на образование детей или формирование накопительной части трудовой пенсии для матери. Материнский капитал также можно использовать для погашения ипотечного кредита: основного долга или процентов. Ещё его можно потратить на первоначальный взнос для покупки жилья в кредит.