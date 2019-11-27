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Регион
Опубликовано 27 ноября 2019, 17:03

18 человек разбились насмерть при падении автобуса в ущелье в Непале

Фото © Facebook / Arghakhanchi.com

Фото © Facebook / Arghakhanchi.com

По меньшей мере 18 человек скончались и 13 получили ранения из-за падения автобуса с обрыва в центральном Непале. Об инциденте сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото © Facebook/Arghakhanchi.com

Фото © Facebook/Arghakhanchi.com

Водитель не смог справиться с управлением на сложном участке дороги, и автобус с пассажирами упал в ущелье с высоты около 500 метров. Многие люди, находившиеся в автобусе, скончались из-за полученных травм на месте.

Пострадавших доставили в местные больницы.

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София Алабина
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