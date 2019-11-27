18 человек разбились насмерть при падении автобуса в ущелье в Непале

По меньшей мере 18 человек скончались и 13 получили ранения из-за падения автобуса с обрыва в центральном Непале. Об инциденте сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Водитель не смог справиться с управлением на сложном участке дороги, и автобус с пассажирами упал в ущелье с высоты около 500 метров. Многие люди, находившиеся в автобусе, скончались из-за полученных травм на месте.