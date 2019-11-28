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Регион
Опубликовано 28 ноября 2019, 00:53

Китайские СМИ: У СССР лучше бы получилось сдерживать США, чем у России

Фото © Flickr / george kain

Фото © Flickr / george kain

Советский Союз, даже при условии отсутствия прогресса в науке и производстве, всё равно оставался бы второй мировой державой, не уступая при этом США. При условии, конечно, если бы страна до сих пор существовала, пишет китайское издание Fenghuang wang.

В частности, автор обращает внимание на то, что на момент распада СССР он обладал второй по мощности экономикой в мире. И поскольку военная промышленность в СССР составляла значительную часть экономики, страна, обладая внушительным военным потенциалом, могла бы оказывать ощутимое давление на США.

Фото © Flickr / Kate Brady

Фото © Flickr / Kate Brady

При этом отмечается, что нынешняя Россия значительно уступает СССР по многим показателям. Однако страна всё ещё обладает военной мощью и ведёт политику в разных частях мира.

По мнению автора статьи, если бы СССР всё ещё существовал, вероятнее всего, ему бы лучше удавалось сдерживать США в их провокациях.

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Вера Павлова
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