Китайские СМИ: У СССР лучше бы получилось сдерживать США, чем у России

Советский Союз, даже при условии отсутствия прогресса в науке и производстве, всё равно оставался бы второй мировой державой, не уступая при этом США. При условии, конечно, если бы страна до сих пор существовала, пишет китайское издание Fenghuang wang.

В частности, автор обращает внимание на то, что на момент распада СССР он обладал второй по мощности экономикой в мире. И поскольку военная промышленность в СССР составляла значительную часть экономики, страна, обладая внушительным военным потенциалом, могла бы оказывать ощутимое давление на США.

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При этом отмечается, что нынешняя Россия значительно уступает СССР по многим показателям. Однако страна всё ещё обладает военной мощью и ведёт политику в разных частях мира.