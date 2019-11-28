"Лука — пищеголик". Диетолог рассказала, что сын Сафронова может умереть

По словам врача, у Луки Затравкина очень сильная зависимость, с которой он не может справиться.

Диетолог клиники "Оригитея" Марият Мухина рассказала, что сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, накануне попавший в пикантную ситуацию на борту самолёта, может умереть из-за четвёртой степени ожирения.

— Лука ест большими порциями, и у него очень большой желудок, с ведро. Он говорил, что не может сидеть на диете. Лука — пищеголик, который не хочет лечиться, — цитирует Мухину её PR-директор Вадим Горжанкин.

Он также пояснил, что в 2016 году Затравкин обращался в их клинику и уже на тот момент ситуация была тяжёлой.

— При такой пищевой зависимости ему поможет бариатрическая операция. Луке нужно срочно решаться, так как это его последний шанс, — добавил он.