"Лука — пищеголик". Диетолог рассказала, что сын Сафронова может умереть
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По словам врача, у Луки Затравкина очень сильная зависимость, с которой он не может справиться.
Диетолог клиники "Оригитея" Марият Мухина рассказала, что сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, накануне попавший в пикантную ситуацию на борту самолёта, может умереть из-за четвёртой степени ожирения.
— Лука ест большими порциями, и у него очень большой желудок, с ведро. Он говорил, что не может сидеть на диете. Лука — пищеголик, который не хочет лечиться, — цитирует Мухину её PR-директор Вадим Горжанкин.
Он также пояснил, что в 2016 году Затравкин обращался в их клинику и уже на тот момент ситуация была тяжёлой.
— При такой пищевой зависимости ему поможет бариатрическая операция. Луке нужно срочно решаться, так как это его последний шанс, — добавил он.
Напомним, накануне, 27 ноября, в Сеть попало видео, на котором сын Сафронова застрял в унитазе "боинга" во время рейса из Казани в Москву.