Чёрная пятница для Samsung, Huawei, Honor и других. Где они "прячут" скидки?

Оглавление Huawei P30 Huawei FreeLace Huawei P30 Lite Samsung Galaxy Fit Samsung Galaxy Fit e Redmi Note 7 на 4+64 Гбайт Xiaomi Mi 9T на 6+128 Гбайт iPhone XS на 64 Гбайт Huawei P Smart Z Vivo V17 Neo

Huawei P30

Фото © Huawei

Удешевлённый флагман можно оценивать с разных углов: на фоне Pro-модели и прошлогодних топов бренда. И в обоих случаях есть причина взять именно его.

В первом — эргономика. Он компактный, а его экран плоский. С таким корпусом телефон "попроще" лучше лежит в руке. Во втором — он просто новее, при том что параметры те же. Трёхкратный оптический зум и пятикратный гибридный, стабилизация видео, отличные ночные фото — это про камеру, то есть не хуже P20 Pro Mate 20 Pro.

Производительность, автономность, экран — по этим параметрам устройство тоже достойно. Чип — флагманский Kirin 980, экран — AMOLED с разрешением Full HD+, ёмкость аккумулятора — 3650 мАч. Объём небольшой, но решает оптимизация — смартфон живёт два дня при умеренной нагрузке. Из минусов — один динамик и неполноценная защита от воды и пыли (корпус может противостоять только брызгам).

Huawei FreeLace

Фото © Huawei

Беспроводные наушники с шейным ободом. Интересны оформлением корпуса, способом сопряжения со смартфоном и зарядки.

Корпус монолитный — физических кнопок и разъёма для зарядки снаружи не видно. Это нужно для защиты от воды по стандарту IP X5.

Самое интересное — подключение к смартфону. Один наушник с проводом отсоединяется от обода, и гарнитура подключается к телефону через порт USB-C. Во-первых, так система распознает наушники и предложит сопрячь. Во-вторых, таким образом можно подзаряжать аксессуар.

Бесспорный плюс устройства — автономность. Ёмкость аккумулятора — 120 мАч. Наушники обеспечивают 18 часов непрерывного воспроизведения аудио. Слушать музыку столько времени никто не будет, а гарнитура сама определит, когда вы вытащили наушники, и отключится, спасибо датчикам приближения на наконечниках.

Huawei P30 Lite

Фото © Huawei

Обычный смартфон нижней границы среднего класса за 15–20 тысяч рублей и один из лучших вариантов в сегменте 10–15 тысяч.

Причин взять именно его три. Во-первых, экран Full HD+, в этом уровне нередко встречаются HD+. Во-вторых, современный разъём USB-C, с которым провод втыкается любой стороной. И, в-третьих, NFC. Это причина взять Huawei P30 Lite, а не Redmi Note 7.

Производительность средняя. В смартфоне стоит чип Kirin 710. Это PUBG на средних настройках графики и медленная работа интерфейса. Автономность средняя — с аккумулятором на 3340 мАч и экраном на 6,1 дюйма заряда хватает на день умеренного пользования.

Samsung Galaxy Fit

Фото © LIFE

Цветной экран, капсула с металлическим покрытием, возможность просматривать весь текст уведомлений и отвечать на сообщения шаблонами — по цене без скидок и набору функций это флагманский фитнес-трекер.

Корпус защищён от воды по стандарту 5 АТМ (допустимое погружение до 50 метров), он выдержит попадание воды на корпус и кратковременное погружение в воду.

Для отслеживания физической активности трекер также хорош. Он фиксирует 90 видов упражнений, шесть из них распознаются автоматически. Также браслет анализирует сон владельца, а именно продолжительность, с точным временем засыпания и пробуждения, все стадии сна показываются на шкале. Минус аксессуара — отсутствие GPS.

Samsung Galaxy Fit e

Фото © LIFE

Внешне это копия Xiaomi Mi Band 3 — отсоединяемая капсула и монолитный ремешок.

В плане функциональности Fit e выигрывает у Xiaomi. Браслет отслеживает активность пользователя, три вида из которых определяются автоматически. Сон система также делит на фазы.

Минус устройства — экран, он чёрно-белый. Уведомления показываются не полностью. В общем, этот аксессуар предназначен для тренировок и не является полноценным пультом для смартфона, позволяющим лишний раз не доставать мобильное устройство из кармана.

Redmi Note 7 на 4+64 Гбайт

Фото © L!FE / Роман Кильдюшкин

Хит года. Главное нововведение в Redmi Note 7 — переход на современный разъём USB-C вместо древнего microUSB. В 2019 году старый порт, к сожалению, более популярен в сегменте 10–15 тысяч рублей. Новый разъём удобнее — с ним провод втыкается любой стороной.

Второй плюс смартфона — камера. Даже при недостаточной освещённости фотографии получаются качественные: с высокой детализацией, широким динамическим диапазоном и минимальным количеством шумов.

Производительность с чипом Snapdragon 660 среднеклассовая — требовательные игры запускаются на средних настройках графики. Автономность отличная — с 4000 мАч энергии хватает на два дня пользования с умеренной нагрузкой. NFC нет, и это главный минус устройства.

Xiaomi Mi 9T на 6+128 Гбайт

Фото © Xiaomi

Один из многих Xiaomi среднего класса. Фишка этого — экран. Технология AMOLED — это сочные цвета и глубокий чёрный. Выреза нет, потому что фронтальная камера выдвижная. Сканер отпечатка пальца также спрятан под дисплей.

Автономность хорошая — с аккумулятором на 4000 мАч заряда хватит на полтора дня пользования. В остальном устройство среднее: чип — Snapdragon 730 субфлагманский, хотя с ним устройство работает без ограничений, на фотографиях при недостаточной освещённости появляется мыло.

iPhone XS на 64 Гбайт

Фото © Chesnot / Getty Images

Прошлогодний флагманский iPhone стоит как модель 11 на 128 Гбайт. Какие преимущества у старого айфона? Экран. На OLED цвета сочнее, а чёрный цвет — по-настоящему чёрный. Разрешение также выше — здесь Full HD+, на 11 — неполноценные HD+.

На фоне Android фишка любого айфона — съёмка и управление приложением камеры. Он может смотреться хуже в отдельных условиях, но он лёгок в управлении — достаньте телефон и нажмите на кнопку спуска затвора. Больше ничего делать не надо, и в любых условиях получатся достойные фотографии.

Минус XS — автономность, он проживёт не больше одного дня. Конкуренты ушли далеко — в 2019 году заряда хватает минимум на полтора дня.

Huawei P Smart Z

Фото © Huawei

Фишка этого смартфона — дизайн. Корпус стеклянный, подложка под стеклом яркая, глянцевая. Вырезов на передней панели нет — фронтальная камера выдвигается из верхнего торца передней панели.

В остальном это обычный смартфон нижней границы среднего класса. PUBG запускается на средних настройках графики, автономность приличная — с экраном 6,6 дюйма и аккумулятором на 4000 мАч заряда хватает на полтора дня умеренного пользования. NFC есть.

Vivo V17 Neo

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Противоречивый смартфон с чётко выраженными плюсами и минусами. Автономность и экран отличные, есть NFC. Но по производительности и камере можно и лучше. Кроме того, здесь стоит древний порт microUSB.