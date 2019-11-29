Россияне не готовы покупать товары в чёрную пятницу

Выяснилось, что больше половины жителей России оказались равнодушны к дню масштабных распродаж.

Сервис поиска работы SuperJob выяснил, сколько денег и на что готовы потратить россияне в чёрную пятницу.

Оказалось, что только 13% планируют совершать покупки. 66%, в свою очередь, не думают брать товары в дни масштабных акций, а 21% не определились.

53% респондентов собираются потратить менее 10 тысяч рублей, 15% — от 10 до 20 тысяч рублей, 11% — от 20 до 50 тысяч рублей, 4% — более 50 тысяч рублей и 17% не определились, сколько хотели бы потратить. Средняя сумма покупки, по данным SuperJob, составит 15 тысяч рублей.

Топ-3 вида товаров, которые планируют покупать россияне, — одежда, гаджеты и бытовая техника.