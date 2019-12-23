Топ-10 стереотипов о мужчинах, за которые они вас ненавидят

Когда я провожу время со своими детьми без жены, меня ужасно бесит, когда кто-то говорит, что я "присматриваю за детьми". Просто сводит с ума. Я не нянька. Я их чёртов отец, и я воспитываю своих детей! Меня не нанимали, и я не сам вызвался. Боже...
FlaFlaFooey
Я никогда не пойму, почему утверждение о том, что мужчины не могут заботиться о своих детях, такое распространённое
Luckyhunterdude
Вы слышали утверждение "мужчины думают о сексе каждые сколько-то секунд". Боже, я взрослый мужик, мне есть о чём ещё подумать, кроме секса
Nicholas-Rage
Раздражает мнение, что мужчины не могут показывать эмоции на публике, если это не гнев
MrMushrum
Мужчины не могут делать несколько дел одновременно. Каждый раз, когда я слышу, что мне нужно сначала завершить что-то одно, прежде чем приниматься за другое, я ужасно бешусь
Insanebabyd
То, что мужчины не могут подвергаться насилию от женщин. Вы же знаете, что статистика показывает обратное?
— Bujair1
Сейчас ситуация лучше, но раньше образ мужа в массовой культуре был просто ужасен. Парней изображали одержимыми спортом или любителями автомобилей. А иногда просто идиотами, не способными существовать без пива и своих жён, присматривающих за ними
— UYScutiPuffJr
А у вас когда-нибудь спрашивали: "Ты что, не мужик, что ли?" М-м, вызывает целую гамму эмоций — от боли до грусти
Archeronus
Говорят, мужчины не такие коммуникабельные, как женщины. Знаете что, это зависит от конкретного человека
SunlightFTW
Я ненавижу, что сладкие коктейли называют женскими. Я что, не могу насладиться своим клубничным дайкири, не думая о гендерных стереотипах?!
Fsutech
На Reddit мажоры пожаловались, каково это — столкнуться с "обычными" людьми