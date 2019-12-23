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#мужчины#мифы#reddit

Топ-10 стереотипов о мужчинах, за которые они вас ненавидят

Недавно на Reddit пользователь navisnadakkal спросил у мужчин, какие мифы о них раздражают больше всего. В подборке ниже — 10 самых впечатляющих ответов, которые заставят по-другому посмотреть на представителей сильного пола.

вчера в 13:00
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Фото © Giphy

Когда я провожу время со своими детьми без жены, меня ужасно бесит, когда кто-то говорит, что я "присматриваю за детьми". Просто сводит с ума. Я не нянька. Я их чёртов отец, и я воспитываю своих детей! Меня не нанимали, и я не сам вызвался. Боже...

FlaFlaFooey

Я никогда не пойму, почему утверждение о том, что мужчины не могут заботиться о своих детях, такое распространённое

Luckyhunterdude

Фото © Giphy

Вы слышали утверждение "мужчины думают о сексе каждые сколько-то секунд". Боже, я взрослый мужик, мне есть о чём ещё подумать, кроме секса

Nicholas-Rage

Раздражает мнение, что мужчины не могут показывать эмоции на публике, если это не гнев

MrMushrum

Фото © Giphy

Мужчины не могут делать несколько дел одновременно. Каждый раз, когда я слышу, что мне нужно сначала завершить что-то одно, прежде чем приниматься за другое, я ужасно бешусь

Insanebabyd

То, что мужчины не могут подвергаться насилию от женщин. Вы же знаете, что статистика показывает обратное?

— Bujair1

Фото © Giphy

Сейчас ситуация лучше, но раньше образ мужа в массовой культуре был просто ужасен. Парней изображали одержимыми спортом или любителями автомобилей. А иногда просто идиотами, не способными существовать без пива и своих жён, присматривающих за ними

— UYScutiPuffJr

А у вас когда-нибудь спрашивали: "Ты что, не мужик, что ли?" М-м, вызывает целую гамму эмоций — от боли до грусти

Archeronus

Фото © Giphy

Говорят, мужчины не такие коммуникабельные, как женщины. Знаете что, это зависит от конкретного человека

SunlightFTW

Я ненавижу, что сладкие коктейли называют женскими. Я что, не могу насладиться своим клубничным дайкири, не думая о гендерных стереотипах?!

Fsutech

На Reddit мажоры пожаловались, каково это — столкнуться с "обычными" людьми

Сергей Трофимов

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