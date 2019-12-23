Топ-10 стереотипов о мужчинах, за которые они вас ненавидят

Когда я провожу время со своими детьми без жены, меня ужасно бесит, когда кто-то говорит, что я "присматриваю за детьми". Просто сводит с ума. Я не нянька. Я их чёртов отец, и я воспитываю своих детей! Меня не нанимали, и я не сам вызвался. Боже...

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