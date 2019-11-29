В Албании жертвой землетрясения стала невестка премьер-министра

По информации местных СМИ, вместе с девушкой под завалами погибли её отец, мать и брат.

В результате землетрясения в Албании погибла будущая невестка премьер-министра страны Кристи Речи, передаёт местное издание 31News.

Сын премьер-министра Грегор Рама рассказал об этой утрате в "Инстаграме". Вместе с невестой Грегора погибли также её отец, мать и брат.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании ночью 26 ноября. Эпицентр толчков находился в десяти километрах от албанского города Дурреса. По последним данным, в результате землетрясения погибло 49 человек: 25 человек в Дурресе, 23 в Куре и один — в Курбине.