"Витесс" принял отставку Слуцкого. Ждём его теперь в России?
Российский специалист после пятого подряд поражения в чемпионате Голландии подал в отставку.
Сегодня стало известно, что "Витесс" принял отставку Леонида Слуцкого. Вместе с ним команду покидает и его тренерский штаб, в который входили братья Березуцкие. Об этом сообщили на сайте клуба.
Leonid Slutskiy legt zijn functie als hoofdtrainer per direct neer. Ook assistent-trainers Oleg Yarovinskiy, Vasily Berezutskiy en Alexey Berezutskiy vertrekken bij Vitesse— Vitesse (@MijnVitesse) November 30, 2019
De club beraadt zich de komende dagen over de invulling van de staf https://t.co/3mxWSxkkTV#Vitesse pic.twitter.com/VziYEUk7eY
— Я сделал всё, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен признать, что у меня не получилось. В данный момент нужно думать о клубе и его болельщиках. Клубу нужен кто-то ещё, кто сможет вернуть бизнес в нужное русло. Это было фантастическое время, — приводит слова Леонида Викторовича сайт клуба.
После отставки Слуцкого ряд СМИ сообщил, что им активно интересуются в России.