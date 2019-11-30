"Витесс" принял отставку Слуцкого. Ждём его теперь в России?

Сегодня стало известно, что "Витесс" принял отставку Леонида Слуцкого. Вместе с ним команду покидает и его тренерский штаб, в который входили братья Березуцкие. Об этом сообщили на сайте клуба.

— Я сделал всё, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен признать, что у меня не получилось. В данный момент нужно думать о клубе и его болельщиках. Клубу нужен кто-то ещё, кто сможет вернуть бизнес в нужное русло. Это было фантастическое время, — приводит слова Леонида Викторовича сайт клуба.