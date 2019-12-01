Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в чёрную пятницу

Однако абсолютный рекорд по суммам, потраченным на покупки за сутки, удерживает прошлогодний киберпонедельник.

Жители США потратили рекордные 7,4 миллиарда долларов на покупки в интернет-магазинах в чёрную пятницу, сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на статистические данные сервиса Adobe Analytics.

Показатели этого года более чем на один миллиард долларов превысили прошлогодние: в 2018 году жители США потратили 6,22 миллиарда долларов, из них два миллиарда — на покупки, совершённые с помощью смартфонов. При этом в 2019 году эта доля также установила рекорд, увеличившись до 2,9 миллиарда долларов.

В то же время абсолютный рекорд по суммам, потраченным на покупки за сутки, удерживает прошлогодний киберпонедельник — в американских магазинах было куплено товаров на 7,9 миллиарда долларов.

Однако аналитики прогнозируют, что в нынешнем году этот рекорд также будет побит. По их мнению, в первый рабочий день следующей недели американцы совершат покупки на сумму 9,4 миллиарда.