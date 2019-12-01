Американские эксперты назвали самое странное советское оружие

Больше всего специалистов удивили образцы автоматов, созданных оружейником Германом Коробовым.

Советские оружейники были в авангарде разработки автоматического оружия. Они первыми реализовали тройной ствол в автомате, ствольную коробку из пластичных полимеров, а также добились поразительно высокого темпа стрельбы. Некоторые образцы оружия и до сих пор выглядят футуристично, сообщает американское издание The National Interest, перечисляя самые странные разработки.

— Россия стала родиной нескольких необычных автоматов, выполненных по схеме булл-пап (компактное оружие, в котором ударный механизм и магазин расположены в прикладе позади спускового крючка. — Прим. Лайфа), — говорится в тексте статьи.

В приведённом списке чаще всего упоминается оружие, созданное Тульским КБ и оружейником Германом Коробовым. В частности, автоматы ТКБ-011 и ТКБ-022. В обеих моделях реализована так называемая система булл-пап, что делало оружие компактным и эргономичным. При этом в похожей модели — ТКБ-0146 — темп стрельбы увеличивается с 600 до 2000 выстрелов в минуту без значительной потери в точности.

Также удивил издание автомат ТКБ-59 с тремя стволами и тройным магазином, патроны из которого подавались в свой ствол.