Первый министр экономики России объяснил, почему обесценились советские вклады

Нечаев возглавлял министерство экономики с февраля 1992 по март 1993 года. Его предшественником в этой должности был Егор Гайдар.

Первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что советские вклады жителей обесценились из-за слишком массового печатания денег.

— В конце Советского Союза деньги печатались без всякой меры, одновременно предприятия обналичивали огромные суммы через кооперативы и раздавали зарплату сотрудникам, — цитирует Ura.ru Нечаева.

В связи с этим, по словам экс-министра, у населения образовались гигантские денежные доходы, а цены при этом контролировались. Всё это в итоге привело к тотальному дефициту товаров.

— И когда цены были либерализованы, произошёл скачок цен, а эти вклады формально обесценились, — добавил Нечаев.