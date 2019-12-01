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Регион
Опубликовано 1 декабря 2019, 19:45

Первый министр экономики России объяснил, почему обесценились советские вклады

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Нечаев возглавлял министерство экономики с февраля 1992 по март 1993 года. Его предшественником в этой должности был Егор Гайдар.

Первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что советские вклады жителей обесценились из-за слишком массового печатания денег.

В конце Советского Союза деньги печатались без всякой меры, одновременно предприятия обналичивали огромные суммы через кооперативы и раздавали зарплату сотрудникам, — цитирует Ura.ru Нечаева.

В связи с этим, по словам экс-министра, у населения образовались гигантские денежные доходы, а цены при этом контролировались. Всё это в итоге привело к тотальному дефициту товаров.

И когда цены были либерализованы, произошёл скачок цен, а эти вклады формально обесценились, — добавил Нечаев.

Нечаев возглавлял министерство экономики с февраля 1992 по март 1993 года. Его предшественником на этом посту был Егор Гайдар.

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Никита Никонов
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