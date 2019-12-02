Стали известны итоги чёрной пятницы в России

В нынешнем году скидки привлекли больше внимания со стороны мужского населения страны, тогда как женщин было только 40,9%.

Самыми активными участниками скидочного безумия, которое воцарилось во многих российских магазинах в период распродаж в чёрную пятницу, стали россияне в возрасте 25–34 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, именно эта возрастная группа россиян совершила почти четверть всех покупок — 24,4%. Чуть менее результативно провели эти дни жители России в возрасте от 35 до 44 лет — на их долю приходится 22% от общего числа купленных товаров. Третью строчку заняли покупатели от 45 до 54 лет, скупившие немногим более 19% от общего объёма.

А вот самыми неактивными стали самые молодые россияне от 18 до 24 лет с 13% покупок. С небольшим отставанием от них идут участники акции из возрастной категории 55+, они скупили 12,2% от общего числа.

По данным интернет-площадки "Настоящая чёрная пятница", в нынешнем году скидки привлекли больше внимания со стороны мужского населения страны, тогда как женщин было только 40,9%. При этом более трети всех заказов (35%) было совершено из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти.