Дело экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу о пожаре в "Зимней вишне" передано в суд

Уголовное дело экс-начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в связи с трагедией, произошедшей в марте 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня", передано в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

— Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовные дела по статьям "Халатность", "Мошенничество", "Присвоение и растрата" переданы в Центральный районный суд Кемерова.