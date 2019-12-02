Горбачёв и кусок пиццы. Как президент СССР еду рекламировал

Единственный и неповторимый президент

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Сегодня Михаилу Горбачёву 88 лет, и он один из самых известных пенсионеров мира. Шутка ли — последний генсек и единственный президент СССР. Человек совместно с Ельциным подготовивший "похороны" огромной сверхдержавы. Но президентом Советского Союза он пробыл полтора года. И с роли мифологического небожителя начал постепенно скатываться до роли комичного пенсионера. Впрочем, пенсионера не бедствующего. Уже в конце 1991 года он получил в собственность пять тысяч квадратных метров в здании на Ленинградском проспекте, где появился Горбачёв-фонд. В том же году, по некоторым данным, фонд зарегистрировали в США. В 1993 году Горбачёв рассорился с властями и ему оставили лишь 700 квадратов, что тоже немало. Из актуальной политики Горбачёва стремительно вышибли, и ни в Госдуме, ни на президентских выборах ему отметиться не удалось, но он не отчаивался и находил новые возможности заработать. Так в 1997 году появилась легендарная реклама.

От кремлёвских столовых до американской закусочной

В 2010 году издание Time включило ролик в топ-10 самых конфузных реклам со знаменитостями. В России появление бывшего руководителя в рекламе американского фастфуда можно описать словами "испанский стыд", хотя в русском языке есть более чёткое выражение со словом "....стыд", но мы его не можем написать — оно нецензурное. Суть ролика вкратце: по Красной площади идёт Горбачёв с внучкой. Заходит в кафе Pizza Hut — в реальности в этом доме находился ювелирный магазин, но для съёмок там сменили вывески. Горбачёв заказывает пиццу. И его узнаёт семья за соседним столиком. Между молодым человеком и его отцом завязывается спор: "Это из-за него у нас в экономике бардак!" "Благодаря ему у нас новые возможности!" "Полный хаос!" "Перспективы!" Но спор прекращает пожилая женщина: "Да благодаря ему... у нас есть Pizza Hut!" Надо помнить, что съёмки проходили в декабре 1997 года, когда страна находилась в плачевном положении. Поэтому лозунг звучит скорее издевательски, мол, вы потеряли историю, свою огромную страну, но за это получили кусок американской пиццы. Поэтому хор голосов, повторяющий в финале "За Горбачёва! За Горбачёва!", напоминает стук в крышку гроба. Издание Foreign Policy подчёркивает, что Горбачёв отказался есть пиццу, мол, негоже это делать экс-президенту. Ела его внучка. Горбачёв лишь забрал гонорар: в статье New York Times за 1997 год называли цифру в один миллион долларов. Гигантская сумма для тех лет. И абсолютный рекорд для рекламного ролика. Памеле Андерсон в тот год за голливудскую рекламу заплатили немыслимые, казалось бы, 150 тысяч. Видимо, американские производители пиццы очень ценили экс-главу СССР. Журналисты Foreign Policy 22 года спустя намекают, что реальный гонорар Горбачёва был ещё больше. Вероятно, он был крупнейшим в истории и насчитывал семь нулей.

Не пиццей единой

Фото © Louis Vuitton

Американские журналисты оправдывают Горбачёва его мнимой бедностью, якобы съёмка в рекламе позволяла ему свести концы с концами. Поверить в это трудно. Ведь в 1991 году Горбачёва наградили Нобелевской премией мира. Он читал лекции на Западе, за каждую он брал не менее 20 тысяч долларов. Не стоит забывать и о недвижимости фонда в Москве. Да и не только в Москве. Так, в 2017 году стало известно, что семья Горбачёва продаёт особняк в Баварских Альпах: в доме 17 комнат, а площадь виллы — 600 кв. м. Приблизительная цена — семь миллионов евро. Вряд ли бедствующий пенсионер может позволить себе такой домик.