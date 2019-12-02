Горбачёв и кусок пиццы. Как президент СССР еду рекламировал
Оглавление
Эта реклама, похоже, не устареет никогда. Со времён появления ролика Pizza Hut прошло больше 20 лет, а страсти вокруг него не затихают. Недавно американское издание Foreign Policy иронично вспомнило о подвиге единственного президента СССР, который снялся в рекламе сети закусочных. Мы тоже вспомнили эту историю про Михаила Горбачёва.
Фото © Getty Images
Единственный и неповторимый президент
Фото © Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images
Сегодня Михаилу Горбачёву 88 лет, и он один из самых известных пенсионеров мира. Шутка ли — последний генсек и единственный президент СССР. Человек совместно с Ельциным подготовивший "похороны" огромной сверхдержавы. Но президентом Советского Союза он пробыл полтора года. И с роли мифологического небожителя начал постепенно скатываться до роли комичного пенсионера.
Впрочем, пенсионера не бедствующего. Уже в конце 1991 года он получил в собственность пять тысяч квадратных метров в здании на Ленинградском проспекте, где появился Горбачёв-фонд. В том же году, по некоторым данным, фонд зарегистрировали в США. В 1993 году Горбачёв рассорился с властями и ему оставили лишь 700 квадратов, что тоже немало.
Из актуальной политики Горбачёва стремительно вышибли, и ни в Госдуме, ни на президентских выборах ему отметиться не удалось, но он не отчаивался и находил новые возможности заработать. Так в 1997 году появилась легендарная реклама.
От кремлёвских столовых до американской закусочной
В 2010 году издание Time включило ролик в топ-10 самых конфузных реклам со знаменитостями. В России появление бывшего руководителя в рекламе американского фастфуда можно описать словами "испанский стыд", хотя в русском языке есть более чёткое выражение со словом "....стыд", но мы его не можем написать — оно нецензурное.
Суть ролика вкратце: по Красной площади идёт Горбачёв с внучкой. Заходит в кафе Pizza Hut — в реальности в этом доме находился ювелирный магазин, но для съёмок там сменили вывески. Горбачёв заказывает пиццу. И его узнаёт семья за соседним столиком. Между молодым человеком и его отцом завязывается спор: "Это из-за него у нас в экономике бардак!" "Благодаря ему у нас новые возможности!" "Полный хаос!" "Перспективы!" Но спор прекращает пожилая женщина: "Да благодаря ему... у нас есть Pizza Hut!"
Надо помнить, что съёмки проходили в декабре 1997 года, когда страна находилась в плачевном положении. Поэтому лозунг звучит скорее издевательски, мол, вы потеряли историю, свою огромную страну, но за это получили кусок американской пиццы. Поэтому хор голосов, повторяющий в финале "За Горбачёва! За Горбачёва!", напоминает стук в крышку гроба.
Издание Foreign Policy подчёркивает, что Горбачёв отказался есть пиццу, мол, негоже это делать экс-президенту. Ела его внучка. Горбачёв лишь забрал гонорар: в статье New York Times за 1997 год называли цифру в один миллион долларов. Гигантская сумма для тех лет. И абсолютный рекорд для рекламного ролика. Памеле Андерсон в тот год за голливудскую рекламу заплатили немыслимые, казалось бы, 150 тысяч. Видимо, американские производители пиццы очень ценили экс-главу СССР. Журналисты Foreign Policy 22 года спустя намекают, что реальный гонорар Горбачёва был ещё больше. Вероятно, он был крупнейшим в истории и насчитывал семь нулей.
Не пиццей единой
Фото © Louis Vuitton
Американские журналисты оправдывают Горбачёва его мнимой бедностью, якобы съёмка в рекламе позволяла ему свести концы с концами. Поверить в это трудно. Ведь в 1991 году Горбачёва наградили Нобелевской премией мира. Он читал лекции на Западе, за каждую он брал не менее 20 тысяч долларов. Не стоит забывать и о недвижимости фонда в Москве. Да и не только в Москве. Так, в 2017 году стало известно, что семья Горбачёва продаёт особняк в Баварских Альпах: в доме 17 комнат, а площадь виллы — 600 кв. м. Приблизительная цена — семь миллионов евро. Вряд ли бедствующий пенсионер может позволить себе такой домик.
Возможно, он заработал на рекламе, конечно. Ведь в 2000 году Горбачёв восхвалял железные дороги Австрии, иронично заявляя, что на путях началась "перестройка", а комфорт в вагонах напоминает "гласность". Перестройка и гласность были главными лозунгами горбачёвского правления. А в 2007 году Горбачёв на сиденье шикарного лимузина рекламировал дорогущие сумки Louis Vuitton, служа словно иллюстрацией к нелепой детской считалочке времён распада СССР "Кто носит фирму "Адидас", тот свою родину продаст". Но название фирмы можно подставить произвольное.