Изнурительная диета и два бокала отправили экс-сотрудницу Госдумы в реанимацию
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Экс-сотрудница Госдумы Алина Г. поскользнулась на кафеле и разбила голову. Медикам она объяснила это длительной диетой и выпитыми двумя бокалами шампанского. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл в ночь с 30 ноября на 1 декабря во время празднования новоселья у друзей. Женщина объяснила врачам, что два месяца практически ничего не ела, сбросила 15 килограммов, после чего не рассчитала с алкоголем.
Медики зашили рану экс-чиновнице, однако уже через некоторое время ей стало хуже, и её госпитализировали. Сейчас женщина находится в реанимации.