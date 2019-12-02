Изнурительная диета и два бокала отправили экс-сотрудницу Госдумы в реанимацию

Экс-сотрудница Госдумы Алина Г. поскользнулась на кафеле и разбила голову. Медикам она объяснила это длительной диетой и выпитыми двумя бокалами шампанского. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл в ночь с 30 ноября на 1 декабря во время празднования новоселья у друзей. Женщина объяснила врачам, что два месяца практически ничего не ела, сбросила 15 килограммов, после чего не рассчитала с алкоголем.