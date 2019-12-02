Кузнецова попросила проверить органы опеки после спасения девочки из туалета

Сейчас по факту происшествия заведено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова попросила Прокуратуру Краснодарского края провести проверку в отношении органов опеки после спасения девочки, которую нашли в яме общественного туалета, об этом сообщается на её сайте.

— Теперь надо разобраться в причинах: поступали ли сигналы в отношении мамы девочки в последнее время. Если да, то приняли ли органы опеки необходимые меры? Мы просим краевую прокуратуру провести проверку органов системы профилактики для того, чтобы это выяснить. И после будут делаться выводы о возможных вариантах жизнеустройства ребёнка, — заявила детский омбудсмен.

Она сообщила, что по факту происшествия заведено дело о покушении на убийство, подозреваемый задержан. По её словам, девочка, "искалеченная и еле живая", провела сутки в выгребной яме, она пропала 17 ноября, но заявление бабушка подала только спустя двое суток.

Кузнецова отметила, что ребёнок попал в реанимацию и находился в коме, сейчас врачи продолжают лечение, с пострадавшей работают психологи. По словам уполномоченного по правам ребёнка, мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и, если бы малышку не начали искать, последствия могли быть трагическими.