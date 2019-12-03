Горбачёва огорчил выход американской статьи про его съёмку в рекламе пиццы

Он опроверг заявление авторов о том, что рекламировал закусочную Pizza Hut из-за бедности.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал выход статьи американского учёного, который заявил, что государственный лидер снимался в рекламе пиццы из-за бедности, сообщает издание "Ura.ru".

— Не понимаю, зачем они вообще решили сейчас поднять эту тему… Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности, поэтому я и решил сняться в рекламе, — сказал бывший глава Советского Союза.

Он добавил, что ни о какой бедности речи не шло, и отметил, что публикация его сильно оскорбила и обидела.