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Опубликовано 3 декабря 2019, 03:31

Горбачёва огорчил выход американской статьи про его съёмку в рекламе пиццы

Фото © Flickr/Veni

Фото © Flickr/Veni

Он опроверг заявление авторов о том, что рекламировал закусочную Pizza Hut из-за бедности.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал выход статьи американского учёного, который заявил, что государственный лидер снимался в рекламе пиццы из-за бедности, сообщает издание "Ura.ru".

— Не понимаю, зачем они вообще решили сейчас поднять эту тему… Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности, поэтому я и решил сняться в рекламе, — сказал бывший глава Советского Союза.

Он добавил, что ни о какой бедности речи не шло, и отметил, что публикация его сильно оскорбила и обидела.

Недавно американское издание Foreign Policy иронично вспомнило о том, что единственный президент СССР снялся в рекламе сети закусочных Pizza Hut, и объяснило это тем, что он нуждался в средствах.

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Дарья Хомякова
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