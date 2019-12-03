В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса

Кроме того, в российских школах могут появиться специальные профилактические уроки.

В России могут ввести уголовную ответственность за продажу некоторых видов некурительного табака, а именно снюса и насвая. С таким предложением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру просвещения Ольге Васильевой обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает RT.

По его словам, в стране действуют административные наказания за случаи распространения данных видов табака, однако в последние месяцы участились случаи отравлений ими.

— В России снюс стал нелегальным четыре года назад, штраф за его продажу составляет примерно 60 тыс. рублей... Ни на одной банке снюса не написано, какое огромное количество вредных веществ содержится внутри, — заявил в письме Чернышов, отметив, что это же самое касается и насвая.