В Пентагоне рассказали, почему США смогли "победить" СССР в холодной войне

При этом Россию и Китай Штатам одолеть не так-то просто, считает замглавы Пентагона. Обе страны опережают США в военных разработках.

Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин в авторской колонке на Defense News поделился соображениями о том, что помогло США "одержать победу над Советским Союзом" в холодной войне.

В отличие от СССР, как пишет Гриффин, США делали ставку на развитие технологий: они понимали, что численностью превзойти противника всё равно не получится. Благодаря таким приоритетам стране удалось добиться принципов "свободы личности, права на частную собственность, свободной торговли и открытости рынков, транспарентности и подотчётности правительства, верховенства закона и суверенитета наций". За такие привилегии, по словам Гриффина, каждому поколению приходится платить "деньгами и кровью".

— Там, где это возможно, Соединённые Штаты платили деньгами, а не кровью. Именно на этом принципе основывалась наша политика во времена холодной войны, — отметил автор.

Такого пути развития придерживались восемь составов администрации президента США.

— Президент Рональд Рейган выиграл холодную войну, когда пошёл ва-банк с политикой, которой руководствовались семь предыдущих американских президентов. Михаил Горбачёв проиграл, потому что Советский Союз не смог за ней угнаться, — заявил Гриффин.

Он также подчеркнул, что США максимально вкладывались в развитие ядерного военного производства. Их целью было обеспечить страну межконтинентальными ракетами, авиацией и подводными ракетоносцами. Но это было во времена холодной войны в XX веке. Сейчас, по мнению замминистра, Россия и Китай вырвались вперёд в сфере военных технологий.