Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2019, 16:49

Кузнецова: Законопроект о домашнем насилии не соответствует Конституции РФ

Фото © Facebook / Anna Kuznetsova &nbsp;

Фото © Facebook / Anna Kuznetsova

 

Омбудсмен также считает, что нужно заниматься профилактикой домашнего насилия, а не применять "силовые методы применительно к семье", как это предлагается в инициативе.

Законопроект о домашнем насилии не только дублирует ряд норм других российских законов, но и противоречит Конституции РФ, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Она призналась, что из-за этого трижды давала отрицательное заключение на проект нового закона. Кузнецова отметила, что если в документе столько отсылок к существующим нормам, то стоит задуматься, нужен ли он.

Его нормы не соответствуют Конституции РФ. Они противоречат действующему законодательству, содержат дублирующие действующие нормы. Если в документе содержится такое количество отсылочных к другим документам норм, то надо посмотреть на целесообразность принятия нового документа, — заявила она журналистам.

Омбудсмен также считает, что нужно заниматься профилактикой домашнего насилия, а не применять "силовые методы применительно к семье", как это предусматривается в законопроекте. Она добавила, что выработать действительно эффективные меры против насилия поможет обсуждение новой инициативы.

Ранее Лайф писал, что Совет Федерации представил законопроект против домашнего насилия, подготовленный сенаторами совместно с депутатами Госдумы.

BannerImage
София Алабина
  • Новости
  • Анна Кузнецова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar