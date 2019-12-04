Кузнецова: Законопроект о домашнем насилии не соответствует Конституции РФ

Омбудсмен также считает, что нужно заниматься профилактикой домашнего насилия, а не применять "силовые методы применительно к семье", как это предлагается в инициативе.

Законопроект о домашнем насилии не только дублирует ряд норм других российских законов, но и противоречит Конституции РФ, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Она призналась, что из-за этого трижды давала отрицательное заключение на проект нового закона. Кузнецова отметила, что если в документе столько отсылок к существующим нормам, то стоит задуматься, нужен ли он.

— Его нормы не соответствуют Конституции РФ. Они противоречат действующему законодательству, содержат дублирующие действующие нормы. Если в документе содержится такое количество отсылочных к другим документам норм, то надо посмотреть на целесообразность принятия нового документа, — заявила она журналистам.

Омбудсмен также считает, что нужно заниматься профилактикой домашнего насилия, а не применять "силовые методы применительно к семье", как это предусматривается в законопроекте. Она добавила, что выработать действительно эффективные меры против насилия поможет обсуждение новой инициативы.