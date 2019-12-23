Какие закуски под алкоголь опасны для здоровья

Что делать, чтобы праздник не закончился глубоким сном в тарелке с оливье? Может ли праздничный салат быть достойной закуской или лучше искать другие гарниры, если надо закусывать после употребления алкоголя? Лайф выяснил, какие привычные продукты — не лучшая пара бокалу со спиртным.

Фото © Shutterstock Оливье Жирное обостряет действие спиртного. Это удар по печени, желудку и желчному пузырю content

— Норма всех "тяжёлых" майонезных салатов — не больше трёх столовых ложек на порцию за один приём пищи. Если мы съедим много оливье — это лишние калории, проблемы с перевариванием углеводного жиросодержащего продукта, — предупреждает гастроэнтеролог Анна Гончарова.

Yuichi Sakuraba"> Фото © Flickr/Yuichi Sakuraba Сельдь под шубой Селёдка обезвоживает организм, а алкоголь забирает необходимую жидкость. Так возрастает нагрузка на почки content

— В сельди под шубой большое количество соли и углеводов, поэтому для людей с сахарным диабетом или ожирением этот салат не рекомендован, — говорит врач Анна Гончарова. — Лучше заменить его закусками на основе мяса, морепродуктов, заправленных лёгкими растительными жирами.

Фото © Pixabay Жареное мясо Такая пища продлевает действие алкоголя, это дополнительная нагрузка на желудок, печень и желчный пузырь content

— Жареное мясо, птица как белковый жиросодержащий продукт задерживает всасывание алкоголя, — объясняет гастроэнтеролог Анна Гончарова. — Эта закуска перегружает печень. Так снижается способность органа перерабатывать спиртное.

Фото © PxHere Острые закуски травмируют слизистую оболочку желудка"> Алкоголь и еда с острыми специями, добавлением халапеньо, чеснока"> Алкоголь и еда с острыми специями, добавлением халапеньо, чеснока травмируют слизистую оболочку желудка content

— Острые закуски, особенно в сочетании с крепким алкоголем, способны привести к ожогу слизистой желудка и пищевода, — предупреждает диетолог Андрей Невский. — Вместе со спиртом происходит ещё большая интоксикация организма.

Фото © PxHere Соленья Выброс соляной кислоты от солений и спиртного может спровоцировать эрозию и язву желудка content

— Маринованные продукты (огурчики, помидорчики, лечо) дают дополнительную нагрузку на почки с печенью, и без того отягощённые алкоголем, — говорит диетолог. — Крепкие напитки вызывают раздражение желудка и активный выброс соляной кислоты. То же самое делают соленья.

Фото © Pixnio Тортики Пока организм усваивает сахара, алкоголь отравляет организм токсинами content

Специалисты предупреждают, что с такой закуской вас ждёт мучительное похмелье. Для организма глюкоза важнее, поэтому расщепление алкоголя отложится на потом. В итоге — выброс инсулина в кровь, быстрое опьянение и сильное похмелье, поскольку организм успел отравиться токсичными веществами из алкоголя.

PxHere"> Фото © PxHere Шоколад Спиртное влияет и на поджелудочную железу, а шоколад увеличивает нагрузку. Такая пара воспаляет этот орган content

— Любимое сочетание, особенно с коньяком. Но, благодаря содержащемуся в нём кофеину, тонизирует, а в паре с алкоголем, который, наоборот, нас расслабляет, просто создаёт прямо противоположный эффект, сбивающий организм с ног, — говорит Андрей Невский.

Фото © pixnio.com Мандарины Насыщенный сахарами фрукт. Усиливает процесс брожения внутри content

— Не смешивайте алкоголь, соки, газированные напитки, сладости и фрукты. Хороши — холодец, заливное, нарезка, комбинированные лёгкие овощные салаты, блюда из мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, сыры, — напоминает гастроэнтеролог Анна Гончарова.

Специалисты рекомендуют закусывать алкоголь мясной нарезкой, сырами, холодцом и заливным. Алкоголь и фрукты усиливают действие друг друга, поэтому они не лучшее сочетание для новогодних закусок. И не стоит забывать старое правило перед застольем — сначала хорошо поесть, а только потом выпить.