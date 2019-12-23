Какие закуски под алкоголь опасны для здоровья

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Что делать, чтобы праздник не закончился глубоким сном в тарелке с оливье? Может ли праздничный салат быть достойной закуской или лучше искать другие гарниры, если надо закусывать после употребления алкоголя? Лайф выяснил, какие привычные продукты — не лучшая пара бокалу со спиртным.
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Оливье
Жирное обостряет действие спиртного. Это удар по печени, желудку и желчному пузырюcontent
— Норма всех "тяжёлых" майонезных салатов — не больше трёх столовых ложек на порцию за один приём пищи. Если мы съедим много оливье — это лишние калории, проблемы с перевариванием углеводного жиросодержащего продукта, — предупреждает гастроэнтеролог Анна Гончарова.
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Сельдь под шубой
Селёдка обезвоживает организм, а алкоголь забирает необходимую жидкость. Так возрастает нагрузка на почкиcontent
— В сельди под шубой большое количество соли и углеводов, поэтому для людей с сахарным диабетом или ожирением этот салат не рекомендован, — говорит врач Анна Гончарова. — Лучше заменить его закусками на основе мяса, морепродуктов, заправленных лёгкими растительными жирами.
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Жареное мясо
Такая пища продлевает действие алкоголя, это дополнительная нагрузка на желудок, печень и желчный пузырьcontent
— Жареное мясо, птица как белковый жиросодержащий продукт задерживает всасывание алкоголя, — объясняет гастроэнтеролог Анна Гончарова. — Эта закуска перегружает печень. Так снижается способность органа перерабатывать спиртное.
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Острые закускиАлкоголь и еда с острыми специями, добавлением халапеньо, чеснока травмируют слизистую оболочку желудка">
Алкоголь и еда с острыми специями, добавлением халапеньо, чеснока травмируют слизистую оболочку желудкаcontent
— Острые закуски, особенно в сочетании с крепким алкоголем, способны привести к ожогу слизистой желудка и пищевода, — предупреждает диетолог Андрей Невский. — Вместе со спиртом происходит ещё большая интоксикация организма.
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Соленья
Выброс соляной кислоты от солений и спиртного может спровоцировать эрозию и язву желудкаcontent
— Маринованные продукты (огурчики, помидорчики, лечо) дают дополнительную нагрузку на почки с печенью, и без того отягощённые алкоголем, — говорит диетолог. — Крепкие напитки вызывают раздражение желудка и активный выброс соляной кислоты. То же самое делают соленья.
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Тортики
Пока организм усваивает сахара, алкоголь отравляет организм токсинамиcontent
Специалисты предупреждают, что с такой закуской вас ждёт мучительное похмелье. Для организма глюкоза важнее, поэтому расщепление алкоголя отложится на потом. В итоге — выброс инсулина в кровь, быстрое опьянение и сильное похмелье, поскольку организм успел отравиться токсичными веществами из алкоголя.
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Шоколад
Спиртное влияет и на поджелудочную железу, а шоколад увеличивает нагрузку. Такая пара воспаляет этот органcontent
— Любимое сочетание, особенно с коньяком. Но, благодаря содержащемуся в нём кофеину, тонизирует, а в паре с алкоголем, который, наоборот, нас расслабляет, просто создаёт прямо противоположный эффект, сбивающий организм с ног, — говорит Андрей Невский.
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Мандарины
Насыщенный сахарами фрукт. Усиливает процесс брожения внутриcontent
— Не смешивайте алкоголь, соки, газированные напитки, сладости и фрукты. Хороши — холодец, заливное, нарезка, комбинированные лёгкие овощные салаты, блюда из мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, сыры, — напоминает гастроэнтеролог Анна Гончарова.
Специалисты рекомендуют закусывать алкоголь мясной нарезкой, сырами, холодцом и заливным. Алкоголь и фрукты усиливают действие друг друга, поэтому они не лучшее сочетание для новогодних закусок. И не стоит забывать старое правило перед застольем — сначала хорошо поесть, а только потом выпить.