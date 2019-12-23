5 последних воспоминаний о дедушках и отцах, которые успели научить важному

1. "Я разговаривала с ним в последний раз на ужине, который он сам с любовью приготовил для своих детей"

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Отец Джен Мэй Ин всегда был опорой семьи, и особенно когда в 2014 году от рака умерла её мама. Больше всего Джен запомнилась их последняя встреча. Папа пригласил трёх своих детей на ужин. Никто из них тогда не знал, что у отца обострились мышечные боли. Спустя две недели у мужчины случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Джен никогда не забудет слова, которые он сказал на прощание. "Если не можешь справиться с бурей, просто пройди сквозь неё, смеясь. Переживания не помогают".

2. "Я начала замечать, что он забывает, как правильно молиться. Чем больше времени проходило, тем яснее я понимала, что что-то не так"

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Атия Хуссейн предложила родителям попробовать заняться дайвингом. О своей идее она ещё не раз пожалеет. После целого дня постоянных физических нагрузок в водолазном костюме папа девушки начал вести себя как ребёнок. Позже его состояние ухудшилось, он не мог писать и даже говорить. Спустя месяц в больнице глава семейства попал в отделение интенсивной терапии, где через неделю он умер. Атия до сих пор жалеет о той поездке. Ведь останься они дома — папа мог прожить немного дольше, но эти потерянные дни уже никто не вернёт.

3. "Я сожалею, что не проводила с ним больше времени и не слушала его историй"

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Пуи Фан всегда была в близких отношениях со своим дедушкой. В школьные годы он часто забирал её с занятий и помогал с домашкой. Когда мужчина отмечал свой 93-й день рождения, все гости удивлялись, насколько он энергичный, несмотря на проблемы со здоровьем. Через две недели после праздника дедушка умер. Его советы Пуи не забудет никогда: ценить окружающих и проводить с ними больше времени, пока не станет слишком поздно.

4. "Он научил меня не забывать своих близких, не отказывать себе в любимой еде и наслаждаться самыми простыми вещами"

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Вероника потеряла отца, когда ей было всего семь. Это стало большой травмой для девочки. Но даже несмотря на это, спустя несколько десятилетий она всё ещё вспоминает советы папы. Он научил её жить в своё удовольствие и не забывать о родных.

5. "Я всё ещё сожалею о том, что не узнала дедушку так хорошо, как следовало бы, пока он ещё был жив"

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При жизни дедушка Эстер Йонг не был щедр на эмоции, поэтому и отношения с внучкой нельзя было назвать близкими. Когда у мужчины начались проблемы с почками, Эстер часто носила жидкость для диализа в его комнату. Однажды у дедушки заболел живот, и его сразу же отвезли в больницу, пишет World of Buzz. В час ночи к Эстер пришла мама: "Из больницы позвонили. Дедуля умер". Тогда девушка поняла простую истину, о которой раньше даже не задумывалась. Нужно ценить близких, пока они рядом с нами.

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