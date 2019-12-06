Депутат Госдумы хотел продать фотоаппарат на Avito и попал в руки мошенников

По информации Лайфа, схема развода оказалась элементарной: 60-летний парламентарий отправил товар покупателю, не дождавшись перевода средств.

Фото © Официальный сайт Госдумы

Член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Андрей Кузьмин (фракция ЛДПР) стал жертвой интернет-мошенников. По информации Лайфа, парламентарий хотел продать на сайте объявлений фотоаппарат с объективом за 70 тысяч рублей, оставил номер телефона и стал ждать сигнала от покупателей.

Вскоре с ним через мессенджер связался пользователь с ником Dmitry Tonier. Собеседник выразил заинтересованность в покупке данной техники, пояснив, что сам находится в Западной Африке. Но Кузьмин был готов отправить фотоаппарат даже на тот край земли.

Депутат скинул покупателю номер карты, но не стал дожидаться подтверждения о зачислении средств, а сразу направился в отделение Почты России, где ему пришлось доплатить ещё порядка пяти тысяч рублей за доставку.

Таким образом, народный избранник остался и без денег, и без фотоаппарата. А когда осознал, что СМС из банка ему так и не придёт, обратился в полицию. Проводится проверка.

60-летний Андрей Кузьмин — пенсионер МВД, ветеран боевых действий, был избран депутатом Госдумы на довыборах 9 сентября 2018 года (Амурский одномандатный избирательный округ № 71).

В Сети Лайфу удалось найти информацию и о других пользователях Avito, которым приходили письма от "покупателей из Западной Африки". Мошенник утверждал, что перевёл средства через PayPal, а продавцу на почту в качестве подтверждения падало фишинговое письмо якобы от этого сервиса. Но в действительности никаких средств на счёт жертвы, разумеется, не поступало.