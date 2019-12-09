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Регион
Опубликовано 9 декабря 2019, 03:52

Милонов предложил избавиться от реагентов при очистке городов от снега

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Министерства строительства Владимиру Якушеву с предложением разработать рекомендации для коммунальных служб по уборке улиц в зимний период, чтобы исключить использование опасных реагентов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст обращения.

В частности, депутат обратил внимание на использование коммунальщиками опасных солей и соляных смесей для расчистки дорог.

По данным специалистов, использование смесей на основании соли вредит не только окружающей среде наших городов, но и пагубно влияет на здоровье людей — развиваются аллергические заболевания, болезни дыхательных путей, кожные заболевания и многое другое. Не приходится говорить о вреде для домашних питомцев, которые зимой вынуждены гулять по соляным лужам и получать настоящие ожоги, — подчеркнул Милонов.

Депутат призвал разработать рекомендации, учитывая мировой опыт в этой сфере. По его словам, нужно подобрать альтернативный способ борьбы с зимними осадками, который исключал бы использование опасных для экологии и городского имущества химикатов.

Он также попросил Якушева организовать опросы жителей различных регионов по поводу предпочитаемых способов уборки той территории, где они проживают.

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Вера Павлова
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