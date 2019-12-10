В Госдуме предложили создать фонд по софинансированию создания компьютерных игр

Было также отмечено, что Россия располагает одними из сильнейших в мире IT-специалистами.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил государству софинансировать разработку компьютерных игр на условиях возврата денежных средств. Для реализации этой инициативы можно было бы создать соответствующий фонд, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо чиновника.

— В случае создания действительно качественного продукта расходы полностью окупаются и проект приносит разработчикам огромные деньги. Государство могло бы взять на себя софинансирование создания компьютерных игр на условиях возврата выделенных средств, — пишет Власов.

Он также отметил, что Россия располагает одними из сильнейших в мире IT-специалистами. Поэтому, считает депутат, государству следует стимулировать создание крупных игровых проектов посредством соответствующих экономических механизмов.