Он доставлял персонал для обслуживания нефтепровода, в настоящее время его пытаются обнаружить поисковые службы.
Самолёт Военно-воздушных сил Чили пропал с радаров по пути в Антарктику, сообщают ВВС страны на странице в "Твиттере".
Comunicado de Prensa #FACh pic.twitter.com/Jfc1Oo9e1w— Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) 10 декабря 2019 г.
— Самолёт C130 Hercules ... взлетел в 16:55 [22:55 мск] и потерял контакт в 18:13 [0:13 мск], когда направлялся с базы Чабунко города Пунта-Аренас на воздушную базу Антарктики. На борту находилось 38 человек, среди которых 17 членов экипажа и 21 пассажир, — отмечается в сообщении.
В настоящее время поисково-спасательные службы пытаются обнаружить воздушное судно. Сообщается, что оно перевозило персонал для обслуживания нефтепровода.