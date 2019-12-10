Самолёт C-130 Hercules ВВС Чили, на борту которого находилось 38 человек, разбился. Об этом сообщает пресс-служба сил страны.

Gráfica que complementa Comunicado de Prensa #FACh pic.twitter.com/Elcbaudk48 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) 10 декабря 2019 г.

— ВВС сообщают, что самолёт Hercules C-130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение, — говорится в сообщении.