Пропавший с радаров самолёт ВВС Чили разбился. На борту было 38 человек
Фото © Flickr / Geoff Collins
Самолёт C-130 Hercules ВВС Чили, на борту которого находилось 38 человек, разбился. Об этом сообщает пресс-служба сил страны.
Gráfica que complementa Comunicado de Prensa #FACh pic.twitter.com/Elcbaudk48— Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) 10 декабря 2019 г.
— ВВС сообщают, что самолёт Hercules C-130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение, — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что с лайнером, который следовал в Антарктику, была потеряна связь и он пропал с экранов радаров.