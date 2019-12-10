Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лужкова
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования семье и близким экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
По его словам, Лужков был "энергичным и жизнелюбивым человеком" и многое сделал для процветания столицы.
— Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период. Юрий Михайлович долгие годы был мэром Москвы, и с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему, — добавил Володин.
Напомним, Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена. Лайфу информацию подтвердили в Посольстве России в Берлине. Уже стали известны обстоятельства его смерти. Также сообщалось, что бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.