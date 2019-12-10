Главу комитета Госдумы увезли в больницу прямо с заседания
Депутат Госдумы от Челябинской области 38-летний Владимир Бурматов попал в больницу с острым аппендицитом. Об этом сообщает портал Ura.ru.
— Экстренно госпитализировали с пленарного заседания из-за острого аппендицита. Операция прошла как по нотам. Хотя очень оперативно пришлось её делать. Благодарен врачам, — рассказал Бурматов изданию.
Парламентарий также добавил, что планирует выйти на работу уже в понедельник.
Владимир Бурматов является депутатом Госдумы с 2011 года. С 2017 года он занимает пост председателя Комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды.