Ты раскрасила мои песни. Основатель Roxette написал послание умершей солистке

Основатель шведской поп-рок-группы Roxette, музыкант Пер Гессле опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" трогательное послание умершей солистке Мари Фредрикссон.
— Время летит так быстро. Не так давно мы проводили дни и ночи в моей крошечной квартирке в Хальмстаде, слушая любимую музыку, делясь несбыточными мечтами. Спасибо тебе, Мари, спасибо за всё. Ты раскрасила мои чёрно-белые песни самыми яркими красками. Ты была самым замечательным другом больше сорока лет, — написал он.
Гессле рассказал, что его напарница и подруга была выдающимся музыкантом, мастером голоса, потрясающим артистом, и добавил, что уже никогда не будет так, как раньше.
Напомним, солистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла 10 декабря от рака мозга.