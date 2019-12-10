Ты раскрасила мои песни. Основатель Roxette написал послание умершей солистке

— Время летит так быстро. Не так давно мы проводили дни и ночи в моей крошечной квартирке в Хальмстаде, слушая любимую музыку, делясь несбыточными мечтами. Спасибо тебе, Мари, спасибо за всё. Ты раскрасила мои чёрно-белые песни самыми яркими красками. Ты была самым замечательным другом больше сорока лет, — написал он.