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Регион
Опубликовано 10 декабря 2019, 22:21

Ты раскрасила мои песни. Основатель Roxette написал послание умершей солистке

Фото © Facebook / Per Gessle

Фото © Facebook / Per Gessle

Основатель шведской поп-рок-группы Roxette, музыкант Пер Гессле опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" трогательное послание умершей солистке Мари Фредрикссон.

Время летит так быстро. Не так давно мы проводили дни и ночи в моей крошечной квартирке в Хальмстаде, слушая любимую музыку, делясь несбыточными мечтами. Спасибо тебе, Мари, спасибо за всё. Ты раскрасила мои чёрно-белые песни самыми яркими красками. Ты была самым замечательным другом больше сорока лет, написал он.

Гессле рассказал, что его напарница и подруга была выдающимся музыкантом, мастером голоса, потрясающим артистом, и добавил, что уже никогда не будет так, как раньше.

Напомним, солистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла 10 декабря от рака мозга.

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Дарья Хомякова
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