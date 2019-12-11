На Ямайке на торги выставлена вилла автора книг о Джеймсе Бонде
Поместье было его "идиллической писательской штаб-квартирой": Флеминг любил искупаться в океане и позагорать в саду, прежде чем взяться за перо.
На торги выставлена вилла автора книг о спецагенте Джеймсе Бонде, которую писатель купил в 1946 году. Она располагается на северном побережье Ямайки, пишет Daily Mail.
Ян Флеминг. Фото © "Кинопоиск"
Дом располагается на вершине скалы, откуда открывается великолепный вид на остров, тропические сады и Карибское море. Стоимость такого поместья — 4,75 миллиона долларов.
Отмечается, что именно на вилле Флеминг написал первый роман о Бонде — "Казино "Рояль". Он вышел в свет в 1952 году.
The location for today's #BOND25 Live Reveal is GoldenEye, 007 author Ian Fleming's Jamaican villa. pic.twitter.com/Zd7Sr8hNRd— James Bond (@007) 25 апреля 2019 г.
Поместье было его "идиллической писательской штаб-квартирой": Флеминг любил искупаться в океане и позагорать в саду, прежде чем взяться за перо.
Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, патио с выходом в лагуну. Сейчас на территории виллы располагается отель.