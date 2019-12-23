Учёные объяснили, как Земля стала пригодной для жизни

Земля стала богатой кислородом без помощи каких-либо тектонических процессов, заявили исследователи из Университета Лидса (Великобритания). Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что учёные смоделировали ход событий, произошедших на планете около 2,4 миллиарда лет назад. Именно в этот период, по данным науки, произошло "великое событие оксигенации" — насыщения воздуха кислородом.

Сразу надо отметить, что первый кислород на Земле начал выделяться с появлением фотосинтеза. Накопление этого газа и стало "революцией". Моделирование показало, что для такого события было вполне достаточно естественного охлаждения мантии Земли (изначально она была очень горячей). По мере остывания, говорят учёные, в атмосферу стало выделяться всё меньше диоксида серы и других вулканических газов, поглощающих свободный кислород.

За первым "скачком", как известно, последовали ещё два резких повышения уровня кислорода — 800 и 450 миллионов лет назад. И по итогам моделирования оказалось, что второе изменение было закономерным: из-за избытка кислорода в отложениях начал накапливаться фосфор, это не давало развиваться формам жизни, для которых этот фосфор был жизненно важен. А поскольку многие живые организмы дышали кислородом, то благодаря их гибели кислород оставался нетронутым. Примерно то же самое, по версии британских учёных, повторилось и в третий раз.

Таким образом, они пришли к выводу, что для Земли стать пригодной для известной нам жизни планетой было лишь вопросом времени, то есть для этого не нужно было каких-либо счастливых случайностей вроде тектонических сдвигов. Эти данные очень обнадёжили авторов исследования — они уверены, что это увеличивает вероятность возникновения жизни на других планетах.