Они сами надели колготки и балетные пачки, но не просто так: 21 "танцующий батя"

Танцевальная студия Joco Dance and Theatre Arts из Англии решила собрать немного денег для исследований в сфере онкологии

Фото © Facebook / FGPhotos; Photographer Filip Gierlinski

Они позвали фотографа Филиппа Герлински и 21 папу участниц коллектива, чтобы сделать благотворительный календарь

Фото © Facebook / FGPhotos; Photographer Filip Gierlinski

И хоть цели были очень серьёзные, фотографии к нему получились смешнее некуда

Фото © Facebook / FGPhotos; Photographer Filip Gierlinski

Тема — "танцующие бати". Самоотверженные отцы примерили на себя костюмы, не боясь, что скажут другие. Да и что тут говорить — всё ради благого дела

Фото © Facebook / FGPhotos; Photographer Filip Gierlinski

Все деньги, вырученные с продажи календарей, отправят в организацию по исследованию рака Cancer Research UK

Фото © Facebook / FGPhotos; Photographer Filip Gierlinski

Цель в 2 тыс. фунтов стерлингов (167 тыс. рублей) организаторы достигли. На сумме 2231 фунт (187 тыс. рублей) продажи остановили

Фото © Facebook / FGPhotos; Photographer Filip Gierlinski

Пожарные из Австралии сделали 2020 год самым желанным, выпустив свой календарь